Guardia di Finanza sequestra droga e segnala 18 persone coinvolti anche minorenni
I militari intensificano i controlli antidroga, sequestrando circa 50 grammi di cocaina e hashish e segnalando gli assuntori alla Prefettura Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento hanno disimpegnato un'ulteriore attività.
