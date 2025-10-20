Comunicato Stampa I militari intensificano i controlli antidroga, sequestrando circa 50 grammi di cocaina e hashish e segnalando gli assuntori alla Prefettura Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento hanno disimpegnato un’ulteriore attività . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Guardia di Finanza sequestra droga e segnala 18 persone, coinvolti anche minorenni