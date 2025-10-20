GT Cup Europe | i risultati di Monza per Ebimotors

Si è conclusa la stagione 2025 del campionato GT Cup Europe. La manifestazione, di livello europeo, articolatasi su 6 fine settimana da due gare ciascuno. Il gran finale si è disputato a Monza. Sulla pista di casa Ebimotors ha schierato ben tre Porsche 911 GT3 Cup serie 992. Ecco i risultati delle due gare e le classifiche finali di campionato. GARA 1. Nella prova di sabato 18 ottobre, buon quarto posto di classe AM per la vettura numero 23 scesa in pista con il duo formato da Paolo Gnemmi e da Cosimo Papi. Sesta piazza per il debuttante (in questo campionato) Gianluca Giorgi. Giungono in P9 Luigi Peroni e Sebastien Fortuna. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

