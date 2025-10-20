GT Cup Europe | i risultati di Monza per Ebimotors
Si è conclusa la stagione 2025 del campionato GT Cup Europe. La manifestazione, di livello europeo, articolatasi su 6 fine settimana da due gare ciascuno. Il gran finale si è disputato a Monza. Sulla pista di casa Ebimotors ha schierato ben tre Porsche 911 GT3 Cup serie 992. Ecco i risultati delle due gare e le classifiche finali di campionato. GARA 1. Nella prova di sabato 18 ottobre, buon quarto posto di classe AM per la vettura numero 23 scesa in pista con il duo formato da Paolo Gnemmi e da Cosimo Papi. Sesta piazza per il debuttante (in questo campionato) Gianluca Giorgi. Giungono in P9 Luigi Peroni e Sebastien Fortuna. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Vela: Europei Funboard IFCA Slalom Fin&Foil: i risultati - facebook.com Vai su Facebook
FIBA Europe Cup: i risultati di ieri e le partite di oggi - X Vai su X
GT Cup Europe: prova finale a Monza, Ebimotors con tre auto - In quel di Monza, tempio della velocità, si affronteranno in due gare tiratissime oltre 20 auto. Riporta ilgiornaledigitale.it
Ferrari festeggia i titoli Endurance nella Bronze Cup del GT WC Europe a Barcellona - Nell’ultimo round del campionato GT World Challenge Europe – Endurance Cup disputato sul Circuit de Barcelona- Come scrive ferrari.com
GT World Challenge Europe: a Zandvoort vittorie per Rutronik #96 e BMW WRT #32 - In Olanda è andata infatti andata in scena la seconda tappa della coppa sprint con due gare ricche di colpi di scena. Segnala sport.sky.it