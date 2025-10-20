Il Gruppo Antonini ha avviato la fase a mare del modulo di compressione della piattaforma Sabratha. Dopo il varo avvenuto a fine settembre, sono stati completati il trasporto e le operazioni di installazione. Le successive fasi di hook-up e commissioning a mare si concluderanno entro la fine dell’anno portando così a termine un progetto imponente che copre l’intero ciclo di lavori – engineering, procurement, construction, installation and commissioning – iniziato nel 2023 e il cui valore per il gruppo è pari a 217 milioni di euro. " Strategico per la fornitura di gas alla Libia e all’Italia " si legge nella nota, il progetto rappresenta una delle realizzazioni più significative del Gruppo nell’ultimo decennio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gruppo Antonini, ecco la piattaforma Sabratha