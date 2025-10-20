Grosso e misterioso oggetto in fiamme precipitato in Australia è in metallo e fibra di carbonio | le immagini

In una strada nei pressi di una miniera dell'Australia Occidentale è stato rinvenuto un grosso oggetto in metallo e fibra di carbonio, ancora in fiamme. Non ne è stata ancora definita l'esatta natura, ma gli esperti ritengono che possa essere un detrito spaziale in caduta incontrollata sopravvissuto al rientro in atmosfera. C'è già un possibile sospetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

