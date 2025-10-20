Grazzanise in due sulla bici vengono investiti da un' auto | muore 23enne ferito l' amico

Drammatico investimento, ieri notte, sulla Provinciale tra Grazzanise e Sant'Andrea del Pizzone. Un giovane di origini indiane, di 23 anni, è stato travolto da un'auto mentre, in. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Grazzanise, in due sulla bici vengono investiti da un'auto: muore 23enne, ferito l'amico

Altre letture consigliate

Grazzanise, in due sulla bici vengono investiti da un'auto: muore 23enne, ferito l'amico - Drammatico investimento, ieri notte, sulla Provinciale tra Grazzanise e Sant'Andrea del Pizzone. Secondo ilmattino.it

Genova, rubate due bici a Free Sport: “Erano strumenti di inclusione e autonomia, aiutateci a ritrovarle” - Ma quando ad esserne vittime sono le persone più vulnerabili alla condanna si aggiungono lo sdegno e l’indignazione. Da ilsecoloxix.it