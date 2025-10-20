Grave crisi idrica in Puglia | Ridurre sprechi d' acqua e installare autoclavi con serbatoio

Brindisireport.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - A partire da oggi, lunedì 20 ottobre, Acquedotto Pugliese procederà con nuove riduzioni di pressione idrica su tutta la rete regionale. Si tratta di una decisione resasi necessaria a causa del drammatico calo delle risorse idriche disponibili. La società ha informato che la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

