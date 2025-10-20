Grave crisi idrica in Puglia | Ridurre sprechi d' acqua e installare autoclavi con serbatoio

BRINDISI - A partire da oggi, lunedì 20 ottobre, Acquedotto Pugliese procederà con nuove riduzioni di pressione idrica su tutta la rete regionale. Si tratta di una decisione resasi necessaria a causa del drammatico calo delle risorse idriche disponibili. La società ha informato che la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Le persone soccorse presentano una grave crisi respiratoria, probabilmente dovuta all'inalazione di idrocarburi - facebook.com Vai su Facebook

CRISI IDRICA GRAVE: dal 20 ottobre nuove misure preventive La Puglia affronta una crisi idrica senza precedenti http://comune.putignano.ba.it/novita/comunicati_stampa/novita_3079.html… - X Vai su X

Crisi Idrica: AQP riduce la pressione su tutta la rete da lunedì 20 ottobre - Il Comune di Fasano comunica alla cittadinanza le misure urgenti adottate da Acquedotto Pugliese (AQP) per far fronte della grave ... Scrive osservatoriooggi.it

In Puglia riducono la pressione nell’acquedotto per la crisi idrica - La crisi idrica in Puglia è in peggioramento e per questo a partire da lunedì 20 ottobre sarà ridotta la pressione dell’acqua su tutta la rete idrica, in modo da contenere i consumi. Come scrive ilpost.it

Carenza idrica, da oggi scattano le restrizioni di Acquedotto Pugliese: pressione ridotta e possibili disagi - AQP ha annunciato una riduzione della pressione nella rete idrica, misura che potrà causare disagi agli utenti, in particolare nelle abitazioni prive di autoclave, dove l’acqua potrebbe arrivare con ... Lo riporta giornaledipuglia.com