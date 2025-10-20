Si potrebbe chiamarlo “pillow effect” ovvero effetto cuscino il mood che ha invaso le maxi pochette morbide autunno 2025. Come si è potuto osservare in passerella, infatti, le clutch più eye-catching della stagione avevano in comune il fatto di essere grandi e tutte da abbracciare, oltre che super soft. In questi accessori autunnali la praticità di una grande capienza si unisce all’aspetto divertente e “terapeutico” di un abbraccio piacevole come quello che si fa con il proprio cuscino o il peluche preferito. Ma non solo. Lo stesso modello diventa anche il terreno di gioco dei designer più prestigiosi che contraddistinguono queste pochette con texture interessanti e inaspettate, forme ergonomiche e dettagli mai banali. 🔗 Leggi su Amica.it

Grandi, morbide e tutte da abbracciare, diventano quasi una coccola personale oltre che un accessorio di tendenza