Grandi morbide e tutte da abbracciare diventano quasi una coccola personale oltre che un accessorio di tendenza
Si potrebbe chiamarlo "pillow effect" ovvero effetto cuscino il mood che ha invaso le maxi pochette morbide autunno 2025. Come si è potuto osservare in passerella, infatti, le clutch più eye-catching della stagione avevano in comune il fatto di essere grandi e tutte da abbracciare, oltre che super soft. In questi accessori autunnali la praticità di una grande capienza si unisce all'aspetto divertente e "terapeutico" di un abbraccio piacevole come quello che si fa con il proprio cuscino o il peluche preferito. Ma non solo. Lo stesso modello diventa anche il terreno di gioco dei designer più prestigiosi che contraddistinguono queste pochette con texture interessanti e inaspettate, forme ergonomiche e dettagli mai banali.
