Grandi eventi ad Assisi organizzazione impeccabile
ASSISI – L’amministrazione comunale ha espresso grande soddisfazione per lo svolgimento ottimale e in totale sicurezza dei grandi e straordinari eventi che si sono svolti in città nelle ultime settimane e profonda gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita delle iniziative e al funzionamento della imponente e complessa macchina organizzativa. Confermandosi, ancora una volta, terra di dialogo, pace e fraternità, ma anche città capace di gestire al meglio eventi eccezionali, ponendosi come modello in Umbria e in Italia. "Dalla festa di San Francesco a quella di San Carlo Acutis, fino alla Marcia per la Pace, che hanno registrato migliaia di persone e di massime autorità come la premier Giorgia Meloni, il cardinale Pietro Parolin segretario di Stato della Santa Sede, il sindaco di Betlemme, l’ambasciatrice dell’Autorità Nazionale Palestinese in Italia – sottolinea il sindaco Valter Stoppini – sono stati giorni intensi, che hanno creato un grande impatto nella vita della città, con il coinvolgimento di tante forze, professionalità e volontari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
