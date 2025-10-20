Grande successo per la Festa d’autunno 2025 di Sasso Pisano

Pisatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SASSO PISANO – La Festa d’Autunno di Sasso Pisano, organizzata dalla Pro Loco “La Fumarola”, ha superato ogni aspettativa, registrando una partecipazione ben oltre le previsioni. Fin dalle prime ore della giornata, il borgo si è animato di visitatori e curiosi, attratti dal profumo dei prodotti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

