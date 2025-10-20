Grande Progetto Posillipo i lavori di riqualificazione partiranno da Via Manzoni
A partire da lunedì 20 ottobre inizieranno i lavori di riqualificazione stradale di via Alessandro Manzoni, nel tratto compreso tra via Boccaccio e Torre Ranieri, nell’ambito del Grande Progetto Posillipo. Gli interventi, che si svolgeranno a traffico aperto, prevedono il restringimento della carreggiata, garantendo comunque una corsia di 3,5 metri per il transito veicolare. Il . 🔗 Leggi su 2anews.it
Approfondisci con queste news
Napoli, al via i lavori del Grande Progetto Posillipo a via Manzoni: ecco come sarà la strada L'ordinanza del Comune di Napoli A partire da lunedì 20 ottobre inizieranno i lavori di riqualificazione stradale di via Alessandro Manzoni, nel tratto compreso tra via B - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, al via i lavori del Grande Progetto Posillipo a via Manzoni: ecco come sarà la strada - A partire da lunedì 20 ottobre inizieranno i lavori di riqualificazione stradale di via Alessandro Manzoni, nel tratto compreso tra via Boccaccio e Torre Ranieri, nell’ambito ... Si legge su ilmattino.it
Al via i lavori di rifacimento di via Manzoni a Posillipo, come cambierà la viabilità nel quartiere - Partiranno oggi i lavori su via Manzoni a Posillipo, rientranti nel "Grande Progetto Posillipo" del Comune di Napoli per rimettere a nuovo le strade del quartiere collinare. Scrive internapoli.it
Via Manzoni, al via i lavori di riqualificazione a Napoli. Scatta il divieto di sosta permanente - Dal 20 ottobre partono i lavori di riqualificazione di via Manzoni, dureranno 18 mesi e comporteranno disagi alla circolazione. Riporta napolike.it