Grande Progetto Posillipo i lavori di riqualificazione partiranno da Via Manzoni

2anews.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da lunedì 20 ottobre inizieranno i lavori di riqualificazione stradale di via Alessandro Manzoni, nel tratto compreso tra via Boccaccio e Torre Ranieri, nell’ambito del Grande Progetto Posillipo. Gli interventi, che si svolgeranno a traffico aperto, prevedono il restringimento della carreggiata, garantendo comunque una corsia di 3,5 metri per il transito veicolare. Il . 🔗 Leggi su 2anews.it

grande progetto posillipo i lavori di riqualificazione partiranno da via manzoni

© 2anews.it - Grande Progetto Posillipo, i lavori di riqualificazione partiranno da Via Manzoni

Approfondisci con queste news

grande progetto posillipo lavoriNapoli, al via i lavori del Grande Progetto Posillipo a via Manzoni: ecco come sarà la strada - A partire da lunedì 20 ottobre inizieranno i lavori di riqualificazione stradale di via Alessandro Manzoni, nel tratto compreso tra via Boccaccio e Torre Ranieri, nell’ambito ... Si legge su ilmattino.it

grande progetto posillipo lavoriAl via i lavori di rifacimento di via Manzoni a Posillipo, come cambierà la viabilità nel quartiere - Partiranno oggi i lavori su via Manzoni a Posillipo, rientranti nel "Grande Progetto Posillipo" del Comune di Napoli per rimettere a nuovo le strade del quartiere collinare. Scrive internapoli.it

grande progetto posillipo lavoriVia Manzoni, al via i lavori di riqualificazione a Napoli. Scatta il divieto di sosta permanente - Dal 20 ottobre partono i lavori di riqualificazione di via Manzoni, dureranno 18 mesi e comporteranno disagi alla circolazione. Riporta napolike.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Progetto Posillipo Lavori