Grande Fratello televoto Grazia Giulia Rana Bena | percentuali
AGGIORNAMENTO: Bena è stato il meno votato e il primo candidato al successivo televoto flash in diretta nella quarta puntata, con l’11.26% (Rana 33.24%, Giulia 33.19%, Grazia 22,31%) Nuovo televoto e così un nuovo sondaggio del Grande Fratello 2025 di Simona Ventura. Tranne i preferiti degli stessi concorrenti (Benedetta e Domenico), tutti sono stati nominabili. Alla fine, tramite le nomination della terza puntata, sono finiti al televoto: Francesco Rana, Giulia Soponariu, Grazia Kendi e Bena. Chi sarà il meno votato tra questi gieffini? Abbiamo aperto qui di seguito il sondaggio, nel quale sarà possibile esprimere il proprio voto e non solo. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
