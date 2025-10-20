Grande Fratello televoto 20 ottobre 2025 eliminato | percentuali
AGGIORNAMENTO: Bena è stato il meno votato e il primo candidato al successivo televoto flash in diretta nella quarta puntata, con l’11.26% (Rana 33.24%, Giulia 33.19%, Grazia 22,31%). Insieme a Bena è finito nella nuova sfida in diretta Matteo, Mattia e Flaminia. Alla fine, è stato eliminato definitivamente proprio Bena con l’11.77% (Mattia 38.92%, Matteo 27.36%, Flaminia 21.95%). Nuovo televoto e così un nuovo sondaggio del Grande Fratello 2025 di Simona Ventura. Tranne i preferiti degli stessi concorrenti (Benedetta e Domenico), tutti sono stati nominabili. Alla fine, tramite le nomination della terza puntata, sono finiti al televoto: Francesco Rana, Giulia Soponariu, Grazia Kendi e Bena. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
Scopri altri approfondimenti
Donatella è stata costretta a un riposo forzato... sarà riuscita a stare ferma? Spoiler: NO #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook
Attraverso la porta che separa il Tugurio dalla Casa, Giulia ha un momento di sconforto salutando i suoi compagni… #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Le-lacrime-di-Giulia… - X Vai su X
Grande Fratello 2025, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 20 ottobre - Grande Fratello 2025, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 20 ottobre. Scrive tpi.it
Grande Fratello 2025, televoto flash per il secondo eliminato | Video Mediaset - Televoto flash al Grande Fratello 2025 per la seconda eliminazione. Secondo superguidatv.it
Grande Fratello, Grazia Kendi vs Giulia Soponariu: televoto tra regine, chi vuoi eliminare? Il sondaggio - Dopo l’eliminazione di Giulio, lunedì 20 ottobre al televoto Gf ci sono 4 concorrenti in nomination, tra cui le due regine della casa. libero.it scrive