Grande Fratello televoto 20 ottobre 2025 eliminato | percentuali

AGGIORNAMENTO: Bena è stato il meno votato e il primo candidato al successivo televoto flash in diretta nella quarta puntata, con l’11.26% (Rana 33.24%, Giulia 33.19%, Grazia 22,31%). Insieme a Bena è finito nella nuova sfida in diretta Matteo, Mattia e Flaminia. Alla fine, è stato eliminato definitivamente proprio Bena con l’11.77% (Mattia 38.92%, Matteo 27.36%, Flaminia 21.95%). Nuovo televoto e così un nuovo sondaggio del Grande Fratello 2025 di Simona Ventura. Tranne i preferiti degli stessi concorrenti (Benedetta e Domenico), tutti sono stati nominabili. Alla fine, tramite le nomination della terza puntata, sono finiti al televoto: Francesco Rana, Giulia Soponariu, Grazia Kendi e Bena. 🔗 Leggi su Latuafonte.com