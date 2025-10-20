I sondaggi del web parlano chiaro: Grazia Kendi conquista il pubblico e si conferma la più amata della settimana, mentre Omar "Bena" Benabdallah è il meno votato e potrebbe finire in nomination. Questa sera, nella quarta puntata del Grande Fratello, Simona Ventura leggerà in diretta l'esito del televoto aperto lo scorso lunedì. Quattro concorrenti sono finiti al giudizio del pubblico: Francesco Rana, Omar "Bena" Benabdallah, Grazia Kendi e Giulia Soponariu. A differenza della precedente settimana, il televoto non sarà eliminatorio: servirà infatti a decretare il concorrente più amato della settimana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello, sondaggi quarta puntata: Grazia Kendi in testa, Bena rischia la nomination