GRANDE FRATELLO | SIMONA VENTURA SI AFFIDA A SONIA BRUGANELLI PER RISALIRE

Bubinoblog | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 20 ottobre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello ”, il reality show condotto da Simona Ventura. In studio il panel composto dagli ex gieffini Cristina Plevani,  Ascanio Pacelli  e  Floriana Secondi. In primo piano la storia di  Ivana  che, con coraggio, ha raccontato il suo percorso di transizione e che questa sera incontrerà suo marito che ha qualcosa di importante da dirle. Le trame amorose che vedono  Rasha  al centro di una contesa tra  Omer,  Francesco  e .  Jonas. Eliminazione a sorpresa, con un  televoto flash  il pubblico deciderà chi tra i concorrenti stasera lascerà la Casa. 🔗 Leggi su Bubinoblog

