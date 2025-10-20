Grande Fratello quarta puntata | Grazia spinge Bena resta indietro Il televoto di stasera premia il preferito

Una settimana che ha ribaltato umori e gerarchie. Nell'attesa della diretta di stasera, i sondaggi online raccontano un quadro nitido: Grazia Kendi corre davanti nelle rilevazioni più seguite, Omar "Bena" Benabdallah fatica a risalire. In mezzo, Francesco Rana e Giulia Soponariu si giocano tutto su scarti minimi, da vero testa a testa.

Grande Fratello, sondaggi quarta puntata: Grazia Kendi in testa, Bena rischia la nomination - I sondaggi del web parlano chiaro: Grazia Kendi conquista il pubblico e si conferma la più amata della settimana, mentre Omar "Bena" Benabdallah è il meno votato e potrebbe finire in nomination. Secondo movieplayer.it