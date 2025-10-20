Grande Fratello ospiti e anticipazioni di lunedì 20 ottobre
Lunedì 20 ottobre in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello ”. Lunedì 20 ottobre in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello ”, il reality show condotto Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. In primo piano la storia di Ivana che, con coraggio, ha raccontato il suo percorso di transizione e che questa sera incontrerà suo marito che ha qualcosa di importante da dirle. Le trame amorose che vedono Rasha al centro di una contesa tra Omer, Francesco e . Jonas. Eliminazione a sorpresa, con un televoto flash il pubblico deciderà chi tra i concorrenti stasera lascerà la Casa. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Leggi anche questi approfondimenti
Grande Fratello. . Mattia e Rasha condividono i loro pensieri in vista delle Nomination… #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Riflessioni-sulle-Nomination - facebook.com Vai su Facebook
Gli inquilini non sono soli: un fantasma si aggira nella Casa… #GrandeFratello - X Vai su X
Grande Fratello, le anticipazioni della quarta puntata: il ritorno di Anita Mazzotta e un’eliminazione a sorpresa - Grande Fratello, le anticipazioni della quarta puntata: il ritorno di Anita Mazzotta e un’eliminazione a sorpresa. Secondo isaechia.it
Grande Fratello stasera in tv lunedì 20 ottobre, le anticipazioni: il ritorno di Anita e un'ospite d'eccezione in studio - torna l'appuntamento settimanale con il Grande Fratello, in onda alle 21. Lo riporta corrieredellumbria.it
“Grande Fratello”, le anticipazioni della puntata del 20 ottobre - Le anticipazioni della quarta puntata del “Grande Fratello 2025” di stasera: nomination, strategie dei concorrenti, televoto e un secondo abbandono ... Si legge su 105.net