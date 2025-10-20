Grande Fratello ospiti e anticipazioni di lunedì 20 ottobre

Lunedì 20 ottobre in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello ”. Lunedì 20 ottobre in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello ”, il reality show condotto Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. In primo piano la storia di Ivana che, con coraggio, ha raccontato il suo percorso di transizione e che questa sera incontrerà suo marito che ha qualcosa di importante da dirle. Le trame amorose che vedono Rasha al centro di una contesa tra Omer, Francesco e . Jonas. Eliminazione a sorpresa, con un televoto flash il pubblico deciderà chi tra i concorrenti stasera lascerà la Casa. 🔗 Leggi su 361magazine.com

