Le parole di Omar Benabdallah, entrato nella seconda puntata del Grande Fratello, hanno fatto discutere: Il concorrente ha svelato di frequentare donne più grandi in cambio di regali. Al Grande Fratello di Simona Ventura non mancano i colpi di scena, e tra le confessioni più chiacchierate delle ultime ore c'è sicuramente quella di Omar Benabdallah, uno dei concorrenti entrato nella seconda puntata del reality show. Il 27enne, che nella Casa viene affettuosamente chiamato Bena, ha lasciato tutti senza parole rivelando un dettaglio inaspettato della sua vita privata: ha raccontato di frequentare donne molto più grandi di lui in cambio di regali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello, Omar Benabdallah spiazza tutti: “frequento donne più grandi in cambio di regali”

