Grande Fratello news e anticipazioni | cosa aspettarsi dalla puntata di stasera

Tutto è pronto per il quarto appuntamento con il Grande Fratello. Questa sera, lunedì 20 ottobre, a partire dalle 21.30 su Canale 5 ci aspetta una nuova puntata del “papà” di tutti i reality. I coinquilini sono giunti alla quarta settimana di permanenza nella Casa più spiata d’Italia e le prime dinamiche hanno preso il sopravvento. Simona Ventura è pronta a tornare in Casa per raccontarci come prosegue questa avventura. In studio, tre ex protagonisti del reality, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani e un’ospite speciale, Sonia Bruganelli pronta a dire la sua. Le anticipazioni della puntata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

