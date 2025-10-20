Grande Fratello mossa rischiosa di Mediaset per salvare un’edizione in affanno | la novità da stasera
News tv. – Al Grande Fratello si prepara una serata ad alta tensione. Dopo settimane di ascolti tiepidi, il reality di Simona Ventura tenta la carta del rilancio. Ansiosi di scoprire di cosa si tratta? Tenetevi forte. . Mediaset chiama Sonia Bruganelli in studio come ospite speciale. Una scelta che sa di scommessa: servono scintille, battute taglienti e quella franchezza che in passato ha reso la Bruganelli una delle opinioniste più riconoscibili della televisione italiana. 🔗 Leggi su Tvzap.it
