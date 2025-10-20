Grande Fratello morta la madre di Anita Mazzotta | il messaggio prima di tornare nella casa del reality

È morta la madre di Anita Mazzotta, concorrente del Grande Fratello che aveva lasciato la casa del reality di Canale 5 lo scorso 11 ottobre. Allora si parò genericamente di motivi familiari che oggi, con il messaggio condiviso dalla concorrente, si apprende fossero dovuti a questa grave perdita. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche questi approfondimenti

Grande Fratello. . Mattia e Rasha condividono i loro pensieri in vista delle Nomination… #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Riflessioni-sulle-Nomination - facebook.com Vai su Facebook

Gli inquilini non sono soli: un fantasma si aggira nella Casa… #GrandeFratello - X Vai su X

È morta la madre di Anita Mazzotta del Grande Fratello: “Ti devo tutto”, stasera la gieffina rientrerà nella casa - La concorrente del Grande Fratello si è presa alcuni giorni per metabolizzare la tragedia accaduta ... Riporta fanpage.it

Anita Mazzotta, la dedica alla mamma morta: «Ti devo tutto. Tutto ciò che farò sarà per te». Il ritorno come concorrente al Grande Fratello - La concorrente, che nei giorni scorsi aveva abbandonato la Casa a causa della morte della madre, ha annunciato ... Si legge su leggo.it

Grande Fratello, l’assurda teoria sull’uscita di Anita: la mamma è morta? Le confessioni nella casa - Anita ha abbandonato la casa del Grande Fratello in modo del tutto improvviso e c'è chi sostiene che il motivo sia legato alla madre malata. Come scrive donnapop.it