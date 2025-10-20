Grande Fratello la mamma di Anita che malattia aveva? Il lutto sconvolge la gieffina

Un dolore profondo ha colpito Anita Mazzotta, concorrente dell'edizione in corso del Grande Fratello. La giovane aveva abbandonato la Casa lo scorso 11 ottobre parlando genericamente di " motivi familiari ". Oggi, però, è emersa la verità dietro quell'uscita improvvisa: la perdita della madre, venuta a mancare dopo una lunga malattia. La notizia ha lasciato sgomenti fan e telespettatori, che avevano notato il silenzio della gieffina fino a qualche ora fa, quando, tramite un toccante post su Instagram, ha voluto ricordare sua madre con parole di struggente amore e riconoscenza.

