Grande Fratello la confessione di Simone sul rapporto con la mamma | Questo è l' ultimo ballo prima di VIDEO

Simone De Bianchi ha aperto il suo cuore nella Casa del Grande Fratello: il gieffino ha riflettuto sul rapporto speciale con la madre Francesca Carrara e sul bisogno di partire da solo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, la confessione di Simone sul rapporto con la mamma: "Questo è l'ultimo ballo prima di..." (VIDEO)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Grande Fratello. . Mattia e Rasha condividono i loro pensieri in vista delle Nomination… #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Riflessioni-sulle-Nomination - facebook.com Vai su Facebook

Gli inquilini non sono soli: un fantasma si aggira nella Casa… #GrandeFratello - X Vai su X

Anticipazioni Grande Fratello stasera 20 ottobre: la rivelazione di Ivana e Jonas - Grande Fratello, anticipazioni puntata del 20 ottobre 2025: tensioni, rivelazioni e nuovi intrecci La puntata di lunedì 20 ottobre 2025 ... Lo riporta tuttosulgossip.it

Al “Grande Fratello 2025” di stasera arriva Sonia Bruganelli: le anticipazioni della quarta puntata - Simona Ventura farà una lavata di testa ai "casalinghi" rei di non essere spontanei per il timore delle polemiche social. Come scrive iodonna.it

Grande Fratello, pesante discussione tra Omer Elomari e Simone De Bianchi: lo scherzo finito male, cosa è successo - Omer Elomari e Simone De Bianchi hanno avuto un'incomprensione per uno scherzo al Grande Fratello: ecco cosa è successo. mondotv24.it scrive