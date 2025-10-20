Grande Fratello Jonas Pepe tra cuore e orgoglio | la risata di Giulia lo sfogo che fa discutere e la virata su Rasha

C’è un momento, dentro una Casa dove ogni sguardo pesa, in cui le parole diventano dirimenti. È accaduto quando Jonas Pepe ha preso da parte Giulia Soponariu per capire se quel legame nato nei corridoi e nei silenzi fosse semplice affetto o qualcosa di più. La loro conversazione — occhi negli occhi, tono serio — . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Grande Fratello, Jonas Pepe tra cuore e orgoglio: la risata di Giulia, lo sfogo che fa discutere e la virata su Rasha

Contenuti che potrebbero interessarti

Grande Fratello. . Rientrati in Casa dopo la permanenza in Tugurio, Giulia, Francesca e Simone riflettono sull’esperienza vissuta… #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Considerazioni-dopo-il-Tugurio - facebook.com Vai su Facebook

La rinascita di Ivana: “Aspettavo i diciotto anni per essere libera” #GrandeFratello - X Vai su X

Grande Fratello, Jonas Pepe fa dichiarazioni spinte su Grazia Kendi e Rasha Younes che fanno discutere: “Cosa vorrei fare” - Infatti Jonas Pepe, nonostante abbia ammesso che ha pensato di volerci inizialmente provare con Giulia Soponariu per il loro contatto fisico e gli sguardi, ci ha tenuto a dirle che la vede solo come ... Scrive mondotv24.it

Grande Fratello, Jonas scatena la polemica: “Ho gli ormoni a palla e…”/ Cos’ha detto su Rasha e Grazia - Jonas Pepe scatena una nuova polemica al Grande Fratello: ecco cos'ha detto sulle sue coinquiline della Casa ... Riporta ilsussidiario.net

Una battuta esplicita di Jonas Pepe su Grazia e Rasha scatena polemiche al Grande Fratello - Nelle ultime ore è Jonas Pepe a trovarsi al centro di una vera e propria polemiche. Si legge su novella2000.it