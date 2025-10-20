Grande Fratello Jonas in lacrime dopo il rimprovero | Non sono questo tipo d’uomo
È stato un momento carico di tensione quello andato in onda durante la quarta puntata del Grande Fratello, quando Jonas, dopo i rimproveri di Simona Ventura, è scoppiato in lacrime davanti a tutti. Il concorrente, messo di fronte alle proprie parole, ha provato a giustificarsi spiegando di non essere “quel tipo di uomo”, ma la frase non ha convinto né la conduttrice né gli opinionisti, né tantomeno il pubblico sui social, dove la scena ha scatenato una pioggia di commenti indignati. Jonas rimproverato in diretta. Il primo cazziatone di supersimo lei non vedeva l’ora #grandefratello pic.twitter. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
