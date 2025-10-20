Ivana Castorina, concorrente del Grande Fratello si è raccontata senza filtri: ha svelato il nome che aveva prima della transizione e confessato la paura più grande legata al marito. Il suo racconto ha commosso tutti. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Ricordate la prima donna trans del Grande Fratello? Era il 2009: ecco chi è Silvia Burgio e che fine ha fatto Durante una puntata in diretta del Grande Fratello, Ivana Castorina ha deciso di raccontarsi senza filtri e paralre a cuore aperto, aprendo una finestra sul suo passato e sulla lunga strada che l’ha portata a diventare la donna che è oggi. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Grande Fratello, Ivana rivela come si chiamava prima della transizione, poi parla del marito