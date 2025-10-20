Grande Fratello Ivana | cosa sappiamo della concorrente
Ivana Castorina: la forza della verità al Grande Fratello NIP. Questa sera si racconterà, ma cosa sappiamo già della concorrente. Nel mondo dei reality, dove spesso dominano strategia e spettacolo, ogni tanto entra qualcuno capace di restituire umanità e verità. Nella nuova edizione del Grande Fratello NIP 2025, questo ruolo è senza dubbio di Ivana Castorina, la concorrente catanese che ha saputo trasformare la propria storia in un messaggio di coraggio e libertà. Leggi anche Grande Fratello, ospiti e anticipazioni di lunedì 20 ottobre Nel corso delle prime settimane nella Casa, Ivana ha trovato la forza di condividere con i compagni e con il pubblico un capitolo importante della sua vita: il suo percorso di transizione. 🔗 Leggi su 361magazine.com
