Anita Mazzotta torna al Grande Fratello con un messaggio toccante per la madre scomparsa: ecco cosa ha detto e perché ha deciso di rientrare nella casa. Questo gesto ha diviso il web. Voi da che parte state? Vuoi sapere cosa ha spinto Anita Mazzotta a rientrare nella casa del Grande Fratello dopo il suo improvviso abbandono? C’è una ragione profonda, straziante, ma anche carica di forza e amore. Anita ha perso sua madre. Una donna che lei descrive come un esempio, una guida, una roccia. Era uscita dal reality per starle accanto negli ultimi momenti, e oggi, dopo il dolore, ha deciso di tornare. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Grande Fratello: il ritorno di Anita Mazzotta dopo la morte della madre divide i social