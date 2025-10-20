Grande Fratello | il ritorno di Anita e Sonia Bruganelli anticipazioni

Un nuovo appuntamento andrà stasera in onda con il Grande Fratello: Anita, dopo il lutto, tornerà in gioco. Attesa anche per Sonia Bruganelli che questa sera vestirà i panni di opinionista speciale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Grande Fratello: il ritorno di Anita e Sonia Bruganelli, anticipazioni

Attesa alle stelle, emozioni a mille e colpi di scena assicurati #GrandeFratello vi aspetta STASERA su Canale 5 e Mediaset Infinity - facebook.com Vai su Facebook

Gli inquilini non sono soli: un fantasma si aggira nella Casa… #GrandeFratello - X Vai su X

Lutto al Grande Fratello, Anita torna dopo la morte della madre: “Tutto ciò che farò, sarà per te” - Una notizia carica di emozione ha scosso il mondo del Grande Fratello nelle ultime ore: è scomparsa una persona molto cara ad Anita Mazzotta ... Si legge su notizie.it

Anita Mazzotta ha lasciato il Grande Fratello per raggiungere la madre in fin di vita: il tragico annuncio - C'è grande apprensione in queste ultime ore per le sorti di Anita Mazzotta, una delle concorrenti del Grande Fratello di Simona Ventura che si è ritrovata costretta - cosmopolitan.com scrive

Sonia Bruganelli “tradisce” Alfonso Signorini: il grande ritorno al Grande Fratello - Sonia Bruganelli torna al Grande Fratello come ospite speciale della conduttrice Simona Ventura nella puntata di stasera. Lo riporta donnaglamour.it