Grande Fratello | il ritorno di Anita e Sonia Bruganelli anticipazioni

Ildifforme.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo appuntamento andrà stasera in onda con il Grande Fratello: Anita, dopo il lutto, tornerà in gioco. Attesa anche per Sonia Bruganelli che questa sera vestirà i panni di opinionista speciale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

grande fratello il ritorno di anita e sonia bruganelli anticipazioni

© Ildifforme.it - Grande Fratello: il ritorno di Anita e Sonia Bruganelli, anticipazioni

Altre letture consigliate

grande fratello ritorno anitaLutto al Grande Fratello, Anita torna dopo la morte della madre: “Tutto ciò che farò, sarà per te” - Una notizia carica di emozione ha scosso il mondo del Grande Fratello nelle ultime ore: è scomparsa una persona molto cara ad Anita Mazzotta ... Si legge su notizie.it

grande fratello ritorno anitaAnita Mazzotta ha lasciato il Grande Fratello per raggiungere la madre in fin di vita: il tragico annuncio - C'è grande apprensione in queste ultime ore per le sorti di Anita Mazzotta, una delle concorrenti del Grande Fratello di Simona Ventura che si è ritrovata costretta - cosmopolitan.com scrive

grande fratello ritorno anitaSonia Bruganelli “tradisce” Alfonso Signorini: il grande ritorno al Grande Fratello - Sonia Bruganelli torna al Grande Fratello come ospite speciale della conduttrice Simona Ventura nella puntata di stasera. Lo riporta donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Ritorno Anita