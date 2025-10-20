Grande Fratello il meglio e il peggio della puntata di lunedì 20 ottobre
Grande Fratello NIP, puntata del 20 ottobre: il meglio e il peggio. Dal ritorno di Anita in Casa alle prime sorprese . La puntata di lunedì 20 ottobre del Grande Fratello NIP 2025, ha riservato ai concorrenti di questa nuova edizione tantissime sorprese e colpi di scena. Il meglio Inaspettatamente Anita è tornata nella Casa dopo la scomparsa di sua madre. La gieffina dal confessionale afferma: “Sono stati giorni difficili, non semplici. Sono di nuovo a casa”. Anita torna dai suoi compagni di viaggio: “Come avete saputo mamma non c’è più. . Ho richiesto di tornare perchè può essere comprensibile o meno come scelta ma era una volontà mia e sua, al momento l’unica cosa che desideravo era di chiudermi con voi in questa bolla e non pensare al fuori, voglio pensarci un pò più avanti”. 🔗 Leggi su 361magazine.com
