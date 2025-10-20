Grande Fratello è morta la mamma di Anita Mazzotta | il commovente addio e la decisione del rientro in Casa

Anita Mazzotta ha pubblicato un commovente messaggio di addio alla madre, morta in questi giorni. Poco prima, Mattino Cinque aveva annunciato il suo ritorno ufficiale al Grande Fratello. Momenti di grande commozione per Anita Mazzotta del Grande Fratello, la giovane piercer romana che proprio in queste ore ha condiviso sui social un messaggio carico di dolore e amore. Con poche, toccanti parole, Anita ha salutato la madre, che sarebbe venuta a mancare in questi giorni, lasciando trasparire tutto il suo smarrimento ma anche la forza con cui intende affrontare questa perdita. Il messaggio di Anita sui social "Ho sempre saputo trovare le parole giuste, ma ora non ne trovo nemmeno una - si legge nel post condiviso su Instagram - non so cosa sia giusto o sbagliato, eri . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

