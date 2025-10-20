Grande Fratello | DIRETTA della quarta puntata di lunedì 20 ottobre

Torna il Grande Fratello, in onda questa sera, lunedì 20 ottobre su Canale 5: seguite con noi la diretta della quarta puntata del reality show condotto da Simona Ventura!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello: DIRETTA della quarta puntata di lunedì 20 ottobre

Amore e coraggio: le parole che raccontano l’incontro di stasera tra Ivana e suo marito ? #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook

Attraverso la porta che separa il Tugurio dalla Casa, Giulia ha un momento di sconforto salutando i suoi compagni… #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Le-lacrime-di-Giulia… - X Vai su X

Grande Fratello 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata - Grande Fratello 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata in onda stasera, 20 ottobre 2025. Come scrive tpi.it

Grande Fratello 2025, stasera su Canale 5: anticipazioni della diretta di lunedì 20 ottobre. Nomination, eliminati e sondaggi - Torna il Grande Fratello 2025 in diretta con la quarta puntata: concorrenti ed anticipazioni di lunedì 20 ottobre su Canale 5. Si legge su superguidatv.it

Grande Fratello, sondaggi quarta puntata: Grazia Kendi in testa, Bena rischia la nomination - I sondaggi del web parlano chiaro: Grazia Kendi conquista il pubblico e si conferma la più amata della settimana, mentre Omar "Bena" Benabdallah è il meno votato e potrebbe finire in nomination. movieplayer.it scrive