Grande Fratello colpo di scena | Ventura chiama Bruganelli per rilanciare gli ascolti

Lunedì 20 ottobre, in prima serata su Canale 5, torna il Grande Fratello, il reality show condotto da Simona Ventura. In studio, il panel sarà composto dagli ex gieffini Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, pronti a commentare le vicende dei concorrenti. La storia di Ivana: coraggio e emozione nella Casa. Al centro della puntata ci sarà la storia di Ivana, che con grande coraggio ha condiviso il suo percorso di transizione. Questa sera avrà un incontro importante con suo marito, che le riserverà una sorpresa significativa. Trame amorose e rivalità nella Casa. Le dinamiche sentimentali si fanno sempre più intricate.

