Grande Fratello chi sarà il prossimo a uscire | i numeri parlano chiaro
News tv. – Le luci della Casa più spiata d’Italia si riaccendono stasera per un’altra puntata del Grande Fratello, e con esse cresce la tensione tra i concorrenti. Dopo l’eliminazione di Giulio Carotenuto, il dentista napoletano che nella terza puntata ha ricevuto meno preferenze rispetto a Matteo Azzali e Omer Elomari, il televoto ha già messo nel mirino quattro nuovi inquilini. Si tratta di Omar Benabdullah (Bena), Giulia Soponariu, Francesco Rana e Grazia Kendi: uno di loro sarà il prossimo candidato a lasciare definitivamente la Casa di Cinecittà. 🔗 Leggi su Tvzap.it
