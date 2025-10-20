Una notte di chiacchiere tra coinquilini, poche frasi e il clima nella Casa cambia all’improvviso. Omar Benabdallah — per tutti Bena — ha raccontato di avere frequentazioni con donne molto più grandi di lui in cambio di regali. Un passaggio breve, catturato dalle telecamere e rimbalzato ovunque stamattina, che ha acceso discussioni in salotto, nel . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Grande Fratello, caso Bena: «frequento donne più grandi in cambio di regali». Le parole, le reazioni, il senso di quello che è successo