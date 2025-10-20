Grande Fratello caso Bena | frequento donne più grandi in cambio di regali Le parole le reazioni il senso di quello che è successo
Una notte di chiacchiere tra coinquilini, poche frasi e il clima nella Casa cambia all’improvviso. Omar Benabdallah — per tutti Bena — ha raccontato di avere frequentazioni con donne molto più grandi di lui in cambio di regali. Un passaggio breve, catturato dalle telecamere e rimbalzato ovunque stamattina, che ha acceso discussioni in salotto, nel . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Altre letture consigliate
Attesa alle stelle, emozioni a mille e colpi di scena assicurati #GrandeFratello vi aspetta STASERA su Canale 5 e Mediaset Infinity - facebook.com Vai su Facebook
Gli inquilini non sono soli: un fantasma si aggira nella Casa… #GrandeFratello - X Vai su X
Grande Fratello, in casa scoppia la polemica per una confessione inaspettata: "Aveva 72 anni e mi regalava..." - Nella casa del Grande Fratello, un concorrente fa una confessione scomoda che divide l'opinione dei concorrenti. Si legge su comingsoon.it
Grande Fratello, arriva la sorprendente confessione di un inquilino della Casa! - Si tratta di Bena che, mentre chiacchierava con gli altri ragazzi in veranda, ha confessato di frequentare ... Scrive ilvicolodellenews.it
Cosa ha raccontato Bena ai suoi compagni del Grande Fratello - Bena ha raccontato al GF di aver ricevuto regali da donne mature, tra cui una 72enne. Da novella2000.it