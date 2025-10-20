Grande Fratello bufera su Jonas Pepe | le frasi su Grazia Kendi e Rasha Nasser
Jonas Pepe sta facendo discutere non poco il pubblico del Grande Fratello 2025. Il ragazzo torna al centro della polemica per alcune frasi ritenute sessiste e irrispettose nei confronti delle coinquiline Grazia Kendi e Rasha Nasser. Le sue parole, pronunciate durante una chiacchierata con Domenico D’Alterio, sono state riprese dalle telecamere e diffuse sui social, dove hanno scatenato una vera e propria ondata di reazioni. Le frasi di Jonas Pepe che hanno indignato il pubblico del Grande Fratello. Tutto è partito da una conversazione tra Jonas Pepe e Domenico D’Alterio, durante la quale il concorrente ha usato espressioni giudicate offensive e volgari. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Scopri altri approfondimenti
Grande Fratello. . Rientrati in Casa dopo la permanenza in Tugurio, Giulia, Francesca e Simone riflettono sull’esperienza vissuta… #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Considerazioni-dopo-il-Tugurio - facebook.com Vai su Facebook
La rinascita di Ivana: “Aspettavo i diciotto anni per essere libera” #GrandeFratello - X Vai su X
Grande Fratello, Jonas scatena la polemica: “Ho gli ormoni a palla e…”/ Cos’ha detto su Rasha e Grazia - Jonas Pepe scatena una nuova polemica al Grande Fratello: ecco cos'ha detto sulle sue coinquiline della Casa ... Lo riporta ilsussidiario.net
Grande Fratello, Jonas Pepe esagera: le frasi sulle gieffine fanno scoppiare la polemica - Il concorrente Jonas Pepe al centro delle polemiche al Grande Fratello per alcune frasi sulle gieffine: il web insorge. Da donnaglamour.it
Jonas Pepe, frasi choc sulle donne al Grande Fratello 2025/ Social furiosi: “Sessista e misogino!” - Jonas Pepe, è bufera sui social per frasi considerate sessiste e misogine: le riflessioni nella notte al Grande Fratello 2025. Riporta ilsussidiario.net