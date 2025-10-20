Grande Fratello Anita Mazzotta torna | il rientro ufficiale annunciato da Mattino Cinque

Dopo il ritiro per motivi familiari, Anita Mazzotta torna ufficialmente al Grande Fratello. I fan esultano sui social: l'hashtag #Jonita torna di tendenza. Colpo di scena al Grande Fratello: Anita Mazzotta è pronta a fare il suo ritorno nella Casa più spiata d'Italia. L'annuncio è arrivato nel corso della puntata odierna di Mattino Cinque, dove Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno rivelato in esclusiva la notizia che farà felici i fan della giovane piercer romana. L'annuncio di Mattino Cinque: "Anita Mazzotta nella Casa" "E stasera appuntamento col Grande Fratello! Eh sì, di nuovo in prima serata con Simona Ventura, ovviamente su Canale 5. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

