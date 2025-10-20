Grande Fratello Anita Mazzotta | Ecco Chi E’ La Regina Dei Social!
Scopri la storia esplosiva di Anita Mazzotta, tra piercing alle celebrità e un carattere che promette scintille al Grande Fratello. Chi entra nella Casa del Grande Fratello porta con sé un mondo. E quello di Anita Mazzotta è tutto tranne che banale. Ventiseienne, grinta da vendere e un’aura da protagonista nata, Anita arriva da Castelfranco Veneto, dove è cresciuta con il fratello e i nonni. Una famiglia che ha imparato presto il valore del sacrificio: la madre, per mantenerli, si è sempre divisa tra due lavori. E oggi è proprio con lei che Anita condivide una delle sue più grandi passioni. Dopo aver completato gli studi al liceo artistico, Anita ha trovato la sua strada tra aghi, gioielli e tanta creatività: lavora come piercer professionista in uno studio che gestisce insieme alla madre e al compagno di lei. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
È morta la madre di Anita Mazzotta del Grande Fratello: “Ti devo tutto”, stasera la gieffina rientrerà nella casa - La concorrente del Grande Fratello si è presa alcuni giorni per metabolizzare la tragedia accaduta ... Secondo fanpage.it
Grande Fratello, la mamma di Anita che malattia aveva? Il lutto sconvolge la gieffina - Dopo il tragico lutto, Anita rientra nella casa del Grande Fratello: la concorrente, infatti, ha recentemente perso la mamma. Come scrive donnapop.it
Anita Mazzotta ha lasciato il Grande Fratello per raggiungere la madre in fin di vita: il tragico annuncio - C'è grande apprensione in queste ultime ore per le sorti di Anita Mazzotta, una delle concorrenti del Grande Fratello di Simona Ventura che si è ritrovata costretta - Lo riporta cosmopolitan.com