Scopri la storia esplosiva di Anita Mazzotta, tra piercing alle celebrità e un carattere che promette scintille al Grande Fratello. Chi entra nella Casa del Grande Fratello porta con sé un mondo. E quello di Anita Mazzotta è tutto tranne che banale. Ventiseienne, grinta da vendere e un’aura da protagonista nata, Anita arriva da Castelfranco Veneto, dove è cresciuta con il fratello e i nonni. Una famiglia che ha imparato presto il valore del sacrificio: la madre, per mantenerli, si è sempre divisa tra due lavori. E oggi è proprio con lei che Anita condivide una delle sue più grandi passioni. Dopo aver completato gli studi al liceo artistico, Anita ha trovato la sua strada tra aghi, gioielli e tanta creatività: lavora come piercer professionista in uno studio che gestisce insieme alla madre e al compagno di lei. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

Grande Fratello, Anita Mazzotta: Ecco Chi E' La Regina Dei Social!