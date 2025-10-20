Grande Fratello Anita Mazzotta dice addio alla madre | messaggio e decisione sul rientro

Anita Mazzotta, una delle concorrenti più amate di questa edizione del Grande Fratello, sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua vita. Dopo l’uscita dalla Casa avvenuta per motivi personali, la piercer salentina ha annunciato sui social la morte della sua mamma, condividendo un messaggio toccante che ha commosso fan e colleghi. Nonostante il dolore, Anita ha deciso di rientrare nel reality di Canale 5. Grande Fratello: il messaggio di addio di Anita Mazzotta alla madre. Anita Mazzotta, con un post pubblicato su Instagram il 20 ottobre 2025, ha dedicato parole struggenti a sua mamma. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

