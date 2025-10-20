Grande Fratello 2025 televoto flash per il secondo eliminato | Video Mediaset
Grande Fratello 2025, eliminazione a sorpresa con un sondaggio social. Un colpo di scena al Grande Fratello 2025. Simona Ventura annuncia ai concorrenti di un sondaggio social che ha decretato il nome di tre concorrenti a rischio eliminazione. “ Più delle metà di voi non si sta sporcando le mani. Nei passati reality uno si nascondeva e arrivava fino alla finale, ma adesso non è più così ” – dice la padrona di casa. Grazia nella casa commenta: “ come ho già detto anche a loro per me c’è stata falsità e finto buonismo. Abbiamo visto benissimo nel gioco precedente che nel momento in cui c’erano da fare dei nomi hanno fatto tutti il mio ”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
