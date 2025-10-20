Grande Fratello 2025 stasera su Canale 5 | anticipazioni della diretta di lunedì 20 ottobre Nomination eliminati e sondaggi

20 ott 2025

Stasera, lunedì 20 ottobre 2024, va in onda una nuova puntata in diretta del Grande Fratello 2025, il reality show presentato da Simona Ventura su Canale 5. In studio accanto alla conduttrice ritroviamo i tre opinionisti Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata. Grande Fratello 2025 stasera su Canale 5, la diretta della quarta puntata del 20 ottobre, cosa succederà?. Lunedì 20 ottobre 2025 dalle ore 21.20 appuntamento con la quarta puntata del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5. Cosa succederà questa sera? Stando alle anticipazioni la corazzata capitanata da Super Simo deve correre ai ripari per risollevare gli ascolti non proprio confortanti delle ultime puntate. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, stasera su Canale 5: anticipazioni della diretta di lunedì 20 ottobre. Nomination, eliminati e sondaggi

