Grande Fratello 2025 Simona Ventura presenta l’ospite speciale Sonia Bruganelli | Video Mediaset
Al via la quarta puntata del Grande Fratello 2025 con una Simona Ventura raggiante che saluta l’ospite speciale Sonia Bruganelli. Grande Fratello 2025, Simona Ventura saluta l’ospite speciale Sonia Bruganelli. “ Non esistono maschere, solo verità. Chi è pronto a mettersi in gioco? Si parte.”. Inizia così la quarta puntata del Grande Fratello 2025 con una raggiante Simona Ventura che, dopo aver salutato il pubblico, presenta subito i tre opinionisti: Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli. Poi la padrona di casa dà il benvenuto ad un’ospite davvero speciale: Sonia Bruganelli che torna in studio dopo diversi anni vissuti come opinionista accanto ad Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
