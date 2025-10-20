Grande Fratello 2025 il triangolo amoroso King Rana Omer e Rasha | Video Mediaset

Nella casa del Grande Fratello 2025 Rasha ha conquistato tutti. In particolare Francesco “King Rana” e Omer che si stanno “sfidando” pur di fare breccia nel suo cuore. Un “duello” che diverte! Grande Fratello 2025, Rasha divisa tra Omer e Francesco King Rana. Prosegue il triangolo amoroso tra Rasha, Francesco “King Rana” e Omer all’interno della casa del Grande Fratello 2025. In settimana Francesco “King Rana” non si è tirato indietro, anzi ha cercato di attirare l’attenzione della bella palestinese portandole anche la colazione a letto. “Stamattina le ho fatto una bellissima sorpresa non quella cosa che ho fatto ” – dice King Rana, mentre Omer ironizza “ non ce la faccio con King, è impossibile. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, il triangolo amoroso King Rana, Omer e Rasha | Video Mediaset

