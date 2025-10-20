Grande Fratello 2025 il ritorno di Anita Mazzotta nella casa dopo il lutto | sono qui anche per volontà sua | Video Mediaset
Anita Mazzotta torna nella casa del Grande Fratello 2025 dopo il lutto della mamma: “ sono qui anche per volontà sua “. Grande Fratello 2025, Anita Mazzotta parla del lutto della mamma. Dopo l’uscita dalla casa per motivi personali, Anita Mazzotta è pronta a tornare in gioco dopo il terribile lutto. La concorrente aveva abbandonato la casa per motivi personali. Simona Ventura in studio annuncia: “ Anita Mazzotti ha dovuto lasciare per un lutto gravissimo, la morte della sua mamma. Stasera ci ha chiesto di essere qui”. Anita dal confessionale racconta: “ ciao a tutti. Sono stati giorni ovviamente difficili, non semplici, però sono di nuovo a casa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
