Anticipazioni quarta puntata di lunedì 20 ottobre 2025. In diretta su Canale 5, dalle 21.45 circa, Simona Ventura conduce la quarta puntata del GF. Con lei, in studio, gli ex gieffini Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Ma non solo: ci sarà anche Sonia Bruganelli, che torna a vestire i panni di opinionista del reality. La puntata si preannuncia particolarmente ricca, a cominciare dalla storia di Ivana che, con coraggio, in settimana ha fatto coming out con i suoi compagni, raccontando il suo percorso di transizione. Questa sera incontrerà suo marito che ha qualcosa di importante da dirle. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Grande Fratello 2025, diretta quarta puntata: coming out di Ivana, ritorna Anita, televoto flash per l'eliminazione