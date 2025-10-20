Grande Fratello 2025 diretta quarta puntata | coming out di Ivana ritorna Anita televoto flash per l’eliminazione

Davidemaggio.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anticipazioni quarta puntata di lunedì 20 ottobre 2025. In diretta su Canale 5, dalle 21.45 circa, Simona Ventura conduce la quarta puntata del GF. Con lei, in studio, gli ex gieffini Cristina Plevani,  Ascanio Pacelli  e  Floriana Secondi. Ma non solo: ci sarà anche Sonia Bruganelli, che torna a vestire i panni di opinionista del reality. La puntata si preannuncia particolarmente ricca, a cominciare dalla storia di  Ivana  che, con coraggio, in settimana ha fatto coming out con i suoi compagni, raccontando il suo percorso di transizione. Questa sera incontrerà suo marito che ha qualcosa di importante da dirle. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

grande fratello 2025 diretta quarta puntata coming out di ivana ritorna anita televoto flash per l8217eliminazione

© Davidemaggio.it - Grande Fratello 2025, diretta quarta puntata: coming out di Ivana, ritorna Anita, televoto flash per l’eliminazione

Approfondisci con queste news

grande fratello 2025 direttaGrande Fratello 2025, stasera su Canale 5: anticipazioni della diretta di lunedì 20 ottobre. Nomination, eliminati e sondaggi - Torna il Grande Fratello 2025 in diretta con la quarta puntata: concorrenti ed anticipazioni di lunedì 20 ottobre su Canale 5. Secondo superguidatv.it

grande fratello 2025 direttaGrande Fratello 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata - Grande Fratello 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata in onda stasera, 20 ottobre 2025. Lo riporta tpi.it

grande fratello 2025 direttaGrande Fratello lunedì 20 ottobre: Chi esce stasera? Ultimi SONDAGGI! - Chi dovrà abbandonare la casa del Grande Fratello tra i quattro concorrenti in nomination? Scrive tuttosulgossip.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello 2025 Diretta