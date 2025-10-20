Grande Fratello 2025, chi è uscito ieri sera lunedì 20 ottobre 2025? Durante la quarta puntata del reality show, Simona Ventura ha comunicato ai concorrenti il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Francesco Rana, Giulia Sopunariu, Grazia Kendi e Bena Benabdallah? Chi è stato eliminato al Grande Fratello? Puntata del 20 ottobre 2025. Al Grande Fratello 2025 è arrivato il momento di scoprire il verdetto del televoto. Simona Ventura riceve la busta e apre il collegamento con i concorrenti nominati. “ Iniziamo con il verdetto del televoto tra Francesco, Giulia, Grazia e Bena che darà inizio a qualcosa di completamente nuovo e mai visto al GF ” – dice la padrona di casa che si collega con i concorrenti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, chi è uscito ieri sera lunedì 20 ottobre 2025? | Video Mediaset