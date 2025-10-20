Grand Prix pattinaggio artistico Cup of China 2025 | programma orari tv streaming

Prosegue il circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico. Dopo la tappa inaugurale andata in scena in quel di Angers, questa settimana la carovana si sposterà in Asia, precisamente in quel di Chongqing, località che ospiterà la Cup Of China, secondo evento della competizione itinerante in scena dal 24 al 26 ottobre 2025. Attenzione perché, per l’occasione, sarà della partita un contingente significativo di rappresentanti della Nazionale italiana. La specialità più affollata in tal senso è quella delle coppie d’artistico, con ben tre binomi tricolore. Stiamo parlando dei leader del movimento azzurro Sara Conti-Niccolò Macii (argento continentale e bronzo iridato nell’ultima stagione), di Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini e di Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, questi ultimi nuovamente nel circuito dopo il periodo di pausa forzata dettato dall’infortunio al piede della dama. 🔗 Leggi su Oasport.it

