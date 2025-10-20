Grand Prix di Judo a Guadalajara l’Italia conquista tre splendide medaglie

Guadalajara – E’ stato un week end scoppiettante per il judo italiano. Tre Azzurri sono saliti sul podio nella tappa internazionale del Grand Prix, che si è svolto a Guadalajara, in Messico. Uno strepitoso Christian Parlati (Fiamme Oro) ha messo al collo l’oro nel peso dei -90kg. Anche Gennaro Pirelli (Fiamme Oro) ha conquistato un’ottima medaglia che ha avuto il colore dell’argento e nella categoria dei -100kg. Uno splendido terzo posto è arrivato da Leonardo Casaglia (Carabinieri) e nel peso dei -81kg. Il prossimo appuntamento, per la Nazionale Italiana, sarà a Zagabria. Foto Fijlkamfijlkam.it ilfaroonline. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it