Granata della seconda guerra mondiale trovata a Tuscania è stata fatta brillare

Viterbotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una granata d'artiglieria della seconda guerra mondiale è stata trovata a Tuscania e fatta brillare dagli artificieri dell'Esercito. L'ordigno, di fabbricazione inglese, è stato rinvenuto nei giorni scorsi dal proprietario di un terreno agricolo in località Pantalla. Immediatamente avvertiti i. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

granata seconda guerra mondiale“L’ordigno era attivo, poteva esplodere”: bimbo trova una bomba della Seconda Guerra Mondiale nel cortile di casa e ci gioca, poi la scoperta choc dei genitori - Un bambino ha scoperto un ordigno bellico ancora funzionante a Hartline. Segnala ilfattoquotidiano.it

granata seconda guerra mondialeBimbo trova una bomba della seconda guerra mondiale e ci gioca, poi la porta ai genitori: “Poteva esplodere” - In un paesino nello Stato di Washington, un bimbo di tre anni ha trovato nel giardino di casa una granata della Seconda guerra mondiale ancora capace di ... Secondo fanpage.it

granata seconda guerra mondialeBimbo di 3 anni trova una granata della Seconda guerra mondiale nel giardino di casa e la porta ai genitori: scatta l'allarme - Si può solo immaginare l'allarme dei genitori nel vedere il proprio bambino di appena tre ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Granata Seconda Guerra Mondiale