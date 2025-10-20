Granata della seconda guerra mondiale trovata a Tuscania è stata fatta brillare

Una granata d'artiglieria della seconda guerra mondiale è stata trovata a Tuscania e fatta brillare dagli artificieri dell'Esercito. L'ordigno, di fabbricazione inglese, è stato rinvenuto nei giorni scorsi dal proprietario di un terreno agricolo in località Pantalla. Immediatamente avvertiti i. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

