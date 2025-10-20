Graham Potter nominato nuovo capo della Svezia

2025-10-20 09:45:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Graham Potter è stato nominato nuovo allenatore della Svezia con un accordo a breve termine con il compito di aiutarla a qualificarsi per la fase finale della Coppa del Mondo. Potter sostituisce Jon Dahl Tomasson, espulso la scorsa settimana dopo la sconfitta casalinga per 1-0 contro il Kosovo che ha lasciato la Svezia ultima nel Gruppo B e in difficoltà per qualificarsi per il torneo della prossima estate negli Stati Uniti, Canada e Messico. L’accordo del 50enne copre le restanti due partite del girone, nonché un potenziale play-off a marzo che la Svezia potrebbe utilizzare come ripiego dopo aver vinto il girone della Nations League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Graham Potter è in trattativa avanzata per diventare il nuovo commissario tecnico della Svezia Dopo l'esonero di Jon Dahl Tomasson, la federazione svedese ha avviato i contatti e la nomina sembra imminente. Ecco cosa sta succedendo: Crisi tecnica e c - facebook.com Vai su Facebook

Graham Potter si avvicina al ruolo di CT della Svezia L’ex allenatore del West Ham firmerà inizialmente un contratto fino a marzo per concentrarsi sui playoff del Mondiale ? ? @FabrizioRomano - X Vai su X

Calcio Graham Potter CT della Svezia - ardua impresa di portare la Svezia ai Mondiali del 2026. Lo riporta bluewin.ch

Mondiali: inglese Potter nuovo ct della Svezia - Il tecnico inglese, 50 anni, gia' alla guida del Chelsea e del West Ham, ha accettato un incarico a tempo per portare la nazionale svedese ai play off e di l ... Da ansa.it

Graham Potter è il nuovo CT della Svezia: è ufficiale - Graham Potter torna in panchina: è il nuovo commissario tecnico della Nazionale svedese dopo l'esonero di Jon Dahl Tomasson ... Come scrive gianlucadimarzio.com