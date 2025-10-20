GPS esaurite 2025 26 | elenco classi di concorso Aggiornato

Con le GPS esaurite per l’anno scolastico 202526, si apre la fase di assegnazione dei posti residui. Molte cattedre al 31 agosto e 30 giugno 2026 risultano ancora vacanti per mancanza di aspiranti o per rinunce. La procedura per le supplenze docenti prevede ora lo scorrimento delle graduatorie d'istituto e, come ultima risorsa, il ricorso agli interpelli per garantire la copertura.Come si assegnano i posti vacantiL'esaurimento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) si verifica quando l'Ufficio Scolastico ha già scorso tutti gli elenchi disponibili, incluse le GaE, senza riuscire a coprire tutti i posti. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - GPS esaurite 2025/26: elenco classi di concorso [Aggiornato]

ATP Latina - GPS esaurite L'ufficio scolastico di Latina aggiunge all'elenco precedente la classe di concorso AS2A lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di secondo grado francese - facebook.com Vai su Facebook

Graduatorie, interpelli e concorso: il punto sulle opportunità 2025/26 per i docenti. RISPOSTE AI QUESITI - Supplenze da GPS e interpelli in corso: chi non ha ancora ricevuto una nomina è alla ricerca di opportunità lavorative per l'a. Lo riporta orizzontescuola.it

Supplenze Docenti, sempre più le GPS esaurite: nomine da GI e Interpelli in queste Province [AGGIORNATO] - A quasi un mese dall’inizio dell’anno scolastico 2025/26, sono molte le GPS completamente esaurite dalle quali non arrivano più supplenze docenti. Come scrive msn.com

Supplenze Docenti 2025/26, Interpello: quanto vale il Punteggio? - Come stabilisce l’OM 88/2024, tornano gli interpelli per attribuire supplenze docenti laddove siano esaurite le GPS e le GI. msn.com scrive